AI CRM та автоматизація процесів

Єдина платформа, де люди та АІ-агенти працюють разом —
без лімітів на кількість користувачів, агентів, процесів та масштабування.

Замовити демо
Дізнатися більше
Прискорюйте цикл від ліда до доходу
Дізнатися більше
Управляйте повним циклом продажів
Дізнатися більше
0
0
0
0
0
0
0
0
Покращуйте клієнтський досвід
та підвищуйте якість обслуговування
Дізнатися більше

Створюйте АІ-агенти та застосунки за допомогою
coding-агентів та візуальних no-code дизайнерів

Дізнатися більше
Build an AI-enabled workflow to qualify leads and
prepare for meetings
Єдина платформа для оркестрації та виконання процесів під керівництвом людей та AI-агентів
АІ-асистенти: більше результатів за менший час
Автономні агенти: ви відпочиваєте, вони працюють 24/7
CRM-платформа світового рівня для продажів, маркетингу та сервісу, визнана Gartner та Forrester
AI-агенти для кожної точки взаємодії з клієнтами
Готові галузеві процеси
AI-нативне ядро: coding-агенти та сучасний AI-стек для створення рішень 10Х швидше
Потужні no-code дизайнери для швидкої візуальної кастомізації
Відкрита компонована архітектура: використовуйте будь-яку LLM і вбудовуйте будь-які компоненти
Масштабованість і керованість корпоративного рівня
Необмежена кількість користувачів
Необмежена кількість кастомних агентів
Необмежена кількість застосунків
Необмежена кількість процесів
Необмежена кількість кастомних об’єктів та API-викликів
Глибокі відносини з клієнтами та партнерами
Орієнтація на вимірювану цінність для клієнта
Фокус на довгостроковому успіху та безперервних інноваціях

Creatio названо лідером та візіонером у багатьох рейтингах Gartner та Forrester

Creatio визнано

єдиним лідером

у рейтингу Forrester Wave™:

Low-Code Platforms For Citizen Developers

Дізнатися більше

Creatio названо

єдиним візіонером

у рейтингу Gartner® MQ™:

CRM Sales Platforms, 2026

Дізнатися більше
Creatio названо єдиним візіонером у рейтингу Gartner® Magic Quadrant™: CRM Sales Platforms, 2026
Дізнатися більше
Creatio названо лідером у рейтингу Gartner® MQ™: B2B Marketing Automation Platforms 2025, п’ятий рік поспіль
Дізнатися більше
Creatio названо візіонером у рейтингу Gartner® MQ™: Sales Force Automation Platforms, 2025
Дізнатися більше
Creatio названо лідером у рейтингу Gartner Magic Quadrant: Marketing Automation Platforms 2024
Creatio названо візіонером у рейтингу Gartner Magic Quadrant: Sales Force Automation Platforms 2024
Creatio названо візіонером у рейтингу Gartner Magic Quadrant: Enterprise Low-Code Application Platforms
Дізнатися більше
Creatio названо лідером у рейтингу Gartner Magic Quadrant: B2B Marketing Automation Platforms, 2024.
Дізнатися більше
Всі досягнення
Creatio отримало визнання у рейтингу The Forrester Wave™: Customer Service Solutions, Q1 2024
Дізнатися більше
Creatio визнано єдиним лідером у рейтингу Forrester Wave™: Low-Code Platforms for Citizen Developers, 2024
Дізнатися більше
Creatio названо сильним гравцем у рейтингу The Forrester Wave™: Sales Force Automation Solutions, Q3 2023
Дізнатися більше
Creatio названо сильним гравцем у рейтингу The Forrester Wave™: Core CRM Solutions, Q3& 2022
Дізнатися більше
Всі досягнення
Всі досягнення

Користувачі люблять Creatio

Готові рішення для автоматизації 20 галузей

Банки
Кредитування
Страхування
Виробництво
FMCG
Держустанови
Всі галузі

Тисячі клієнтів втілюють у життя свої ідеї та проєкти на платформі Creatio

Дізнайтеся, як BSN Sports підвищив середній чек на 60% і керує CRM для 2600 користувачів лише з 3 адміністраторами.
Дізнайтеся, як компанія Purplebricks збільшила кількість лідів на 35% і підвищила конверсію на 50% з Creatio.
Дізнайтеся, як Howdens впровадила CRM-рішення для 7000 користувачів у 800 дистрибуційних центрах за 12 тижнів.
Дізнайтеся, як Creatio допомагає компанії Altro підсилювати глобальні операційні процеси та прискорювати експансію.
Всі клієнти