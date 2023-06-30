AI CRM та автоматизація процесів

Єдина платформа
для автоматизації процесів та CRM за допомогою
no-code технологій.
Studio
CRM
Marketing
Sales
Service
Галузеві
рішення
рішення
Доповнення
та конектори
та конектори
Studio
Відкрита no-code платформа для автоматизації процесів та створення власних IT-рішень з максимальним рівнем свободи.
Marketing
Гнучка платформа для автоматизації маркетингових кампаній та процесів роботи з лідами за допомогою no-code технологій.
Sales
Комплексна платформа для автоматизації процесів продажів у компаніях будь-якого розміру та моделі бізнесу за допомогою no-code технологій.
Service
Омніканальна платформа для автоматизації внутрішнього та зовнішнього сервісу за допомогою no-code технологій.
Галузеві
рішення
рішення
Готові рішення для 20+ індустрій забезпечують операційну ефективність та необмежені можливості для цифровізації процесів.
Доповнення
та конектори
та конектори
Готові застосунки, шаблони та конектори для швидкого вирішення різноманітних бізнес-завдань.
Необмежені можливості кастомізації
Величезна кількість готових модулів та розширень
Користувацькі інструменти для автоматизації процесів будь-якої складності
Розробка застосунків без жодного рядка коду
Тисячі клієнтів втілюють у життя свої ідеї та проєкти на платформі Creatio
Creatio займає провідні позиції на ринках
no-code/low-code, BPM і CRM
Creatio названо лідером рейтингу найкращих рішень для управління продажами — Gartner Magic Quadrant for Sales Force Automation, 2021
Creatio названо лідером у рейтингу найкращих рішень для автоматизації B2B-маркетингу — Gartner Magic Quadrant for B2B Marketing Automation Platforms (2021)
Creatio сьомий рік поспіль входить у Магічний Квадрант Gartner в категорії рішень для управління клієнтським сервісом — Gartner Magic Quadrant for the CRM Customer Engagement Center (2021)
Creatio увійшла до Магічного Квадранту Gartner у категорії найкращих low-code платформ enterprise-класу — Gartner Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms (2021)
Creatio входить до Магічного Квадранту Gartner у категорії найкращих інтелектуальних платформ для управління бізнес-процесами — Gartner Magic Quadrant for Intelligent Business Process Management Suites (2019)
Creatio увійшла до числа найкращих у світі low-code платформ для бізнес-розробників — The Forrester Wave™: Low-Code Platforms For Business Developers, Q4 2021
Creatio увійшла до категорії найсильніших розробників рейтингу систем для управління продажами — Forrester Wave™: Sales Force Automation Solutions (2021)
Creatio включено в рейтинг найкращих CRM-систем для організацій охорони здоров’я — Forrester Wave™: Healthcare CRM Providers (2020)
Creatio увійшла до категорії найсильніших розробників рейтингу рішень для масштабної автоматизації процесів — Forrester Wave™: Digital Process Automation For Wide Deployments (2019)
Creatio увійшла до категорії найсильніших розробників рейтингу рішень для управління клієнтським сервісом — Forrester Wave™: Customer Service Solutions (2019)
Creatio увійшла до категорії найсильніших розробників рейтингу комплексних CRM-рішень — Forrester Wave™: CRM Suites (2018)
Creatio увійшла до категорії найсильніших розробників рейтингу платформ для автоматизації B2B-маркетингу — Forrester Wave™: B2B Marketing Automation Platforms (2018)
Користувачі люблять Creatio
Щира турбота
Ми віримо в побудову партнерських відносин, що ґрунтуються на щирій турботі та довірі. Тому ми будуємо теплі довгострокові відносини з кожним клієнтом і кожним партнером. У нашій культурі — відкритість спілкування та вміння чути, захопленість своєю справою та готовність допомогти.
Новини&Події
30 червня '23
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no-code технологій та єдиної CRM-системи Creatio