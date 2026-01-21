AI CRM та автоматизація процесів

Єдина платформа для оркестрації та виконання процесів під керівництвом людей та AI-агентів
АІ-асистенти: більше результатів за менший час
Автономні агенти: ви відпочиваєте, вони працюють 24/7
Єдина платформа, де люди та АІ-агенти працюють разом —
без лімітів на кількість користувачів, агентів, процесів та масштабування.
Створюйте АІ-агенти та застосунки за допомогою
coding-агентів та візуальних no-code дизайнерів
Creatio визнано
єдиним лідером
у рейтингу Forrester Wave™:
Low-Code Platforms For Citizen Developers
Creatio названо
єдиним візіонером
у рейтингу Gartner® MQ™:
CRM Sales Platforms, 2026